В Эстонии отчитываются об обострении на некоторых направлениях фронта в Украине и боях за плацдармы

Заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии, подполковник Маттиас Пуусепп утверждает, что в течение недели ни Украина, ни Россия не смогли осуществить значительных прорывов на фронте, в то время как активные боевые действия продолжались по всей линии фронта.

Об этом он сказал на брифинге эстонского Министерства обороны в пятницу, 6 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Пуусепп акцентировал, что Вооруженные Силы Украины находятся под постоянным давлением со стороны сил Российской Федерации в Курской области.

"Хотя в течение последних недель наблюдается постепенное продвижение сил Российской Федерации в Курской области, ни одна из сторон не достигла решающего прогресса", – отметил он.

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В Минобороны Эстонии указывают на возможность того, что для того, чтобы еще больше связать украинские силы, российские войска осуществили фортификационное укрепление реки Оскол вблизи границы Луганской и Харьковской областей к северу от города Купянск, пытаясь создать плацдарм на западном берегу реки.

"На данный момент украинским войскам удалось ликвидировать один из плацдармов, и вполне вероятно, что второй будет преодолен в ближайшие дни. Создание одного или нескольких плацдармов дало бы возможность силам Российской Федерации угрожать не только восточной стороне города Купянск, но и северной стороне", – считает он.

Карта: DeepState

Также Пуусепп допустил, что Россия попытается создать больше плацдармов, например, в районе реки Днепр на южной части фронта.

"Этот участок фронта хорошо укреплен, но если целью является связать украинские вооруженные силы, чтобы не дать им возможности поддержать наступление, то такой шаг является вероятным", – отметил он.

В Донецкой области, по его словам, давление российских войск на главном направлении также является высоким. Он акцентировал: Россия сосредотачивает силы вокруг Курахово, пытаясь объединить два направления наступления: одно с востока на запад возле трассы, а другое – на север из района Угледара вдоль той же трассы.

"Для украинских сил ситуация достаточно сложная, поскольку слияние этих направлений может привести к возможному окружению. Однако, вряд ли этот район останется без украинского подкрепления", – сказал Пуусепп.

Карта: DeepState

По его словам, вследствие ухудшения погоды на некоторых участках фронта – местность затрудняет ведение боев тяжелой техникой.

"Именно поэтому вооруженные силы Российской Федерации часто используют квадроциклы и мотоциклы для переброски своих подразделений на фронт, которые не обеспечивают защиту или огневую мощь войск, но их труднее заметить, они быстрее и имеют лучшую проходимость", – добавил он.

Отметим, несколько дней назад армия РФ пыталась захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск Харьковской области, однако украинские защитники выбили врага.

17 ноября разведка Британии опубликовала отчет, в котором отметила, что к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.

Также в разведывательном центре Сил обороны Эстонии указывали, что Россия накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.