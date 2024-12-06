Шведський оператор енергосистеми повідомляє про проблеми в ІТ-інфраструктурі

Шведський оператор системи передачі електроенергії Svenska kraftnät у п’ятницю заявив про несподівані проблеми у своїй цифровій системі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Svenska kraftnät підтвердила, що їхній сайт "лежить" і багато співробітників не можуть зайти у свої робочі комп’ютери. Проблеми виявили близько 10 години ранку.

"Ми бачимо проблеми, але поки не знаємо, з чим це пов’язано", – зазначив речник компанії.

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У Svenska kraftnät уточнили, що проблема не є "тотальною" і передусім це стосується тих співробітників, які працюють з дому і логіняться у робочий комп’ютер через спеціальний VPN.

Раніше цього тижня деякий час "лежали" сайти литовського Сейму, адміністрації президента і кількох міністерств, ймовірну причину тоді не повідомляли.

Нагадаємо, нещодавно у британському уряді попередили, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "виключити світло для мільйонів людей".