У Литві "лежать" сайти президента, Сейму і кількох міністерств
Вдень 4 грудня низка сайтів державних інституцій Литви стали недоступними, попередньо кажуть, що це не кібератака.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
У другій половині дня у середу у Литві помітили, що сайти офісу президента, Сейму, МЗС та Міністерства оборони були деякий час недоступні.
У Міноборони Литви на запитання журналістів пояснили ситуацію технічними проблемами.
В МВС зазначили, що, за попередніми даними, ознак кібервтручання немає.
"Докладаються усі зусилля для якнайшвидшого відновлення роботи сайтів", – зазначили у відомстві.
На час публікації новини сайти все ще були недоступними.
Нагадаємо, у Британії заявили про посилення ворожої активності в кіберпросторі у поточному році.
У Польщі заявили, що Росія "вже не приховує відверту кібервійну" з країною.