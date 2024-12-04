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У Литві "лежать" сайти президента, Сейму і кількох міністерств

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 17:24 — Марія Ємець

Вдень 4 грудня низка сайтів державних інституцій Литви стали недоступними, попередньо кажуть, що це не кібератака.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У другій половині дня у середу у Литві помітили, що сайти офісу президента, Сейму, МЗС та Міністерства оборони були деякий час недоступні. 

У Міноборони Литви на запитання журналістів пояснили ситуацію технічними проблемами. 

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В МВС зазначили, що, за попередніми даними, ознак кібервтручання немає. 

"Докладаються усі зусилля для якнайшвидшого відновлення роботи сайтів", – зазначили у відомстві. 

На час публікації новини сайти все ще були недоступними.

 

Нагадаємо, у Британії заявили про посилення ворожої активності в кіберпросторі у поточному році. 

У Польщі заявили, що Росія "вже не приховує відверту кібервійну" з країною.

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Литва
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