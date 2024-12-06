Затриманого у Грузії лідера опозиційної партії залишили під арештом на 12 днів

У Грузії за рішенням суду лідер однієї з опозиційних політсил Ніка Гварамія, затриманий два дні тому, залишиться під арештом на 12 днів.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Лідера "Коаліції за зміни" Ніку Гварамію, якого затримали 4 грудня, за рішенням суду залишили під вартою на 12 днів. Його звинувачують за адміністративними статтями про дрібне хуліганство і непокору поліції.

Зазначають, що Гварамію перевезли з СІЗО до суду, не попереджаючи адвокатів. Суддя відкрив засідання без адвоката і призупинив процес, коли Гварамія висловив вимогу дочекатися захисника. Через годину розгляд продовжили.

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Нагадаємо, Ніку Гварамію затримали 4 грудня поблизу офісів опозиційних партій, коли там проводили обшуки.

У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції, і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.