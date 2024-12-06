Задержанного в Грузии лидера оппозиционной партии оставили под арестом на 12 дней

В Грузии по решению суда лидер одной из оппозиционных политсил Ника Гварамия, задержанный два дня назад, останется под арестом на 12 дней.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамию, которого задержали 4 декабря, по решению суда оставили под стражей на 12 дней. Его обвиняют по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Отмечается, что Гварамию перевезли из СИЗО в суд, не предупреждая адвокатов. Судья открыл заседание без адвоката и приостановил процесс, когда Гварамия потребовал дождаться защитника. Через час разбирательство продолжили.

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Напомним, Нику Гварамию задержали 4 декабря вблизи офисов оппозиционных партий, когда там проводили обыски.

В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции, и что власть рассчитывает на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции". Также советуем ознакомиться со взглядом на протесты из Тбилиси.