Уряд Хорватії витримав вотум недовіри
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у п'ятницю витримав вотум недовіри в парламенті проти свого проєвропейського уряду, висунутий через гучну справу про ймовірну корупцію за участю колишнього міністра.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
У п'ятницю 76 зі 140 присутніх депутатів проголосували проти вотуму недовіри і 64 – за.
Пропозиція вотуму недовіри була ініційована опозиційною Соціал-демократичною партією, яка заявляла про причетність міністрів і посадовців керівного Хорватського демократичного союзу до низки корупційних справ за останні роки.
Останнім інцидентом став арешт міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероша за підозрою в хабарництві та торгівлі впливом, після чого премʼєр звільнив його з посади.
Берош заперечує будь-які правопорушення, а минулого місяця вийшов з-під варти після допиту всіх свідків у справі.
Сам Пленкович під час засідання парламенту у вівторок відкинув звинувачення опозиції у свій бік.
Це вже друга спроба оголосити вотум недовіри хорватському уряду в цьому році. У травні 79 депутатів відхилили пропозицію опозиції під час голосування в парламенті.
Чергові вибори до хорватського парламенту відбулись у квітні 2024 року, на них Хорватський демократичний союз Пленковича здобув перемогу, хоча й дещо втратив позиції.
Більше про це можна почитати в архівній статті "Європейської правди".