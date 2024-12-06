Уряд Хорватії витримав вотум недовіри

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у п'ятницю витримав вотум недовіри в парламенті проти свого проєвропейського уряду, висунутий через гучну справу про ймовірну корупцію за участю колишнього міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю 76 зі 140 присутніх депутатів проголосували проти вотуму недовіри і 64 – за.

Пропозиція вотуму недовіри була ініційована опозиційною Соціал-демократичною партією, яка заявляла про причетність міністрів і посадовців керівного Хорватського демократичного союзу до низки корупційних справ за останні роки.

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Останнім інцидентом став арешт міністра охорони здоров'я Хорватії Вілі Бероша за підозрою в хабарництві та торгівлі впливом, після чого премʼєр звільнив його з посади.

Берош заперечує будь-які правопорушення, а минулого місяця вийшов з-під варти після допиту всіх свідків у справі.

Сам Пленкович під час засідання парламенту у вівторок відкинув звинувачення опозиції у свій бік.

Це вже друга спроба оголосити вотум недовіри хорватському уряду в цьому році. У травні 79 депутатів відхилили пропозицію опозиції під час голосування в парламенті.

Чергові вибори до хорватського парламенту відбулись у квітні 2024 року, на них Хорватський демократичний союз Пленковича здобув перемогу, хоча й дещо втратив позиції.

Більше про це можна почитати в архівній статті "Європейської правди".