Правительство Хорватии выдержало вотум недоверия

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в пятницу выдержал вотум недоверия в парламенте против своего проевропейского правительства, выдвинутый из-за громкого дела о вероятной коррупции с участием бывшего министра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу 76 из 140 присутствующих депутатов проголосовали против вотума недоверия и 64 – за.

Предложение вотума недоверия было инициировано оппозиционной Социал-демократической партией, которая заявляла о причастности министров и должностных лиц правящего Хорватского демократического союза к ряду коррупционных дел за последние годы.

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Последним инцидентом стал арест министра здравоохранения Хорватии Вили Бероша по подозрению во взяточничестве и торговле влиянием, после чего премьер уволил его с должности.

Берош отрицает любые правонарушения, а в прошлом месяце вышел из-под стражи после допроса всех свидетелей по делу.

Сам Пленкович во время заседания парламента во вторник отверг обвинения оппозиции в свою сторону.

Это уже вторая попытка объявить вотум недоверия хорватскому правительству в этом году. В мае 79 депутатов отклонили предложение оппозиции во время голосования в парламенте.

Очередные выборы в хорватский парламент состоялись в апреле 2024 года, на них Хорватский демократический союз Пленковича одержал победу, хотя и несколько потерял позиции.

Больше об этом можно почитать в архивной статье "Европейской правды".