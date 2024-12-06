WP: У Байдена обсуждают "заблаговременное помилование" тех, кого может преследовать Трамп

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность "превентивного помилования" чиновников, которым может грозить преследование при президентстве Дональда Трампа.

Об этом узнала газета The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Обсуждение о "заблаговременном помиловании" отдельных политиков и чиновников, по данным WP, ведутся на самом высоком уровне в Белом доме, но окончательного решения пока нет.

В обсуждениях фигурировали имена Энтони Фаучи, ответственного за реагирование на COVID-19, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который назвал Трампа "фашистом", сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, который возглавлял расследование относительно первого импичмента Трампа, и бывшей республиканки и критика Трампа Лиз Чейни.

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По словам источников The Washington Post, Байден еще не принял решение о "превентивных помилованиях", но в администрации работают над тем, чтобы быть готовыми на случай его согласия.

Среди демократов нет однозначной оценки таким возможным помилованиям, пишет WP. Одни указывают, что такой шаг может быть действительно необходим для защиты отдельных людей от политических преследований, другие – что Байден рискует еще больше политизировать институт помилований.

Преимущественно негативную реакцию даже среди однопартийцев президента США вызвало его решение помиловать своего сына Хантера Байдена, против которого вели два уголовных дела, вопреки собственному обещанию не делать этого.