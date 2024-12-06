Естонія планує багаторічну закупівлю різних ударних дронів на 400 млн євро

Естонія запланувала масштабну закупівлю ударних безпілотників різних типів на суму до 400 млн євро.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонський центр оборонних інвестицій оголосив рамкову пропозицію щодо закупівлі ударних дронів різного типу упродовж наступних 7 років. Загальна сума закупівлі може сягати 400 млн євро.

Стимулом для такої інвестиції став досвід російсько-української війни.

Реклама:

"Наша мета – знайти якомога більше підрядників, які зможуть запропонувати різні рішення", – зазначив представник центру Раміль Ліпп.

Йдеться про увесь спектр ударних безпілотників – малої і великої дальності, такі, що скидають боєприпас на знайдену ціль, та "камікадзе", а також супутнє обладнання, необхідне для ефективного застосування цих систем.

Також в Естонії цікавились придбанням дронів у України.

Литва у жовтні отримала перші бойові дрони від своїх виробників – для себе та України, а також фінансово підтримує виробництво українських далекобійних БПЛА.