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Литва отримала перші бойові дрони від своїх виробників – для себе та України

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Новини — П'ятниця, 11 жовтня 2024, 17:11 — Марія Ємець

Литовська армія отримала першу партію бойових дронів, які виготовили литовські компанії за контрактом з Міноборони Литви, і з яких левова частка замовлена для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міноборони Литви.

У відомстві відзначили, що отримання першої партії бойових дронів литовського виробництва – особливий момент.

"Ми купуємо понад 2300 литовських дронів для наших власних збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону", – зазначили у відомстві. 

Раніше повідомляли, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Також цього тижня у Литві показали, як випробовують нові інженерні засоби для укріплення оборонних рубежів у прикордонні з Калінінградською областю РФ. 

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Литва Зброя ЗСУ
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