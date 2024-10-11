Литва отримала перші бойові дрони від своїх виробників – для себе та України

Литовська армія отримала першу партію бойових дронів, які виготовили литовські компанії за контрактом з Міноборони Литви, і з яких левова частка замовлена для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міноборони Литви.

У відомстві відзначили, що отримання першої партії бойових дронів литовського виробництва – особливий момент.

Today marks a significant milestone as @LTU_Army receives its first domestically purchased combat drones. We are acquiring over 2300 Lithuanian drones for our forces, also, we will deliver nearly 5000 of such drones to Ukraine, strengthening both our military & Ukraine’s defence. pic.twitter.com/Tegv9HD8jk Реклама: October 11, 2024

"Ми купуємо понад 2300 литовських дронів для наших власних збройних сил, а також ми поставимо близько 5000 таких безпілотників Україні, що посилить і нашу, і українську оборону", – зазначили у відомстві.

Раніше повідомляли, що Збройні сили Литви розпочинають новий етап зміцнення своїх оперативних спроможностей – вони планують придбати морські надводні дрони та інтегрувати їх до складу Військово-морських сил.

Також цього тижня у Литві показали, як випробовують нові інженерні засоби для укріплення оборонних рубежів у прикордонні з Калінінградською областю РФ.