Литва отримала перші бойові дрони від своїх виробників – для себе та України

Литовська армія отримала першу партію бойових дронів, які виготовили литовські компанії за контрактом з Міноборони Литви, і з яких левова частка замовлена для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міноборони Литви.

У відомстві відзначили, що отримання першої партії бойових дронів литовського виробництва – особливий момент.

Today marks a significant milestone as @LTU_Army receives its first domestically purchased combat drones. We are acquiring over 2300 Lithuanian drones for our forces, also, we will deliver nearly 5000 of such drones to Ukraine, strengthening both our military & Ukraine’s defence. pic.twitter.com/Tegv9HD8jk

