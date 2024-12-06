Эстония планирует многолетнюю закупку различных ударных дронов на 400 млн евро

Эстония запланировала масштабную закупку ударных беспилотников различных типов на сумму до 400 млн евро.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстонский центр оборонных инвестиций объявил рамочное предложение по закупке ударных дронов различного типа в течение следующих 7 лет. Общая сумма закупки может достигать 400 млн евро.

Стимулом для такой инвестиции стал опыт российско-украинской войны.

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"Наша цель – найти как можно больше подрядчиков, которые смогут предложить различные решения", – отметил представитель центра Рамиль Липп.

Речь идет о всем спектре ударных беспилотников – малой и большой дальности, сбрасывающих боеприпас на найденную цель, и "камикадзе", а также сопутствующее оборудование, необходимое для эффективного применения этих систем.

Также в Эстонии интересовались приобретением дронов у Украины.

Литва в октябре получила первые боевые дроны от своих производителей – для себя и Украины, а также финансово поддерживает производство украинских дальнобойных БПЛА.