ЄС скерував TikTok терміновий запит про вплив на вибори в Румунії
Європейський Союз надіслав TikTok терміновий запит на отримання додаткової інформації стосовно впливу на перший тур президентських виборів у Румунії після розсекречених матеріалів румунської розвідки, які про це свідчать.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Представники Єврокомісії заявили, що звернулися до TikTok з проханням прокоментувати оприлюднені напередодні дані румунської розвідки та надати інформацію про дії, які компанія вживає у відповідь.
Там, нагадаємо, стверджується про вплив TikTok на перемогу ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску в першому турі виборів у Румунії.
Серед іншого, румунські спецслужби стверджують, що один користувач TikTok заплатив 381 тисячу доларів впливовим особам на платформі за просування контенту про Джорджеску.
"Ми стурбовані все більшими ознаками скоординованої іноземної операції з впливу в інтернеті, спрямованої на поточні румунські вибори, особливо на TikTok", – заявила віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії Єврокомісії Хенна Вірккунен.
Вона закликала TikTok "терміново виправити" політику щодо модерації контенту та збільшити ресурси "для протидії інформаційним операціям".
У платформи є 24 години, щоб відповісти на терміновий запит ЄС.
Нагадаємо, 8 грудня в Румунії мав відбутись другий тур виборів президента, де змагатимуться Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Але Конституційний суд в останній момент анулював результати голосування в першому турі.
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