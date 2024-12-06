ЄС скерував TikTok терміновий запит про вплив на вибори в Румунії

Європейський Союз надіслав TikTok терміновий запит на отримання додаткової інформації стосовно впливу на перший тур президентських виборів у Румунії після розсекречених матеріалів румунської розвідки, які про це свідчать.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Представники Єврокомісії заявили, що звернулися до TikTok з проханням прокоментувати оприлюднені напередодні дані румунської розвідки та надати інформацію про дії, які компанія вживає у відповідь.

Там, нагадаємо, стверджується про вплив TikTok на перемогу ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску в першому турі виборів у Румунії.

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Серед іншого, румунські спецслужби стверджують, що один користувач TikTok заплатив 381 тисячу доларів впливовим особам на платформі за просування контенту про Джорджеску.

"Ми стурбовані все більшими ознаками скоординованої іноземної операції з впливу в інтернеті, спрямованої на поточні румунські вибори, особливо на TikTok", – заявила віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Вона закликала TikTok "терміново виправити" політику щодо модерації контенту та збільшити ресурси "для протидії інформаційним операціям".

У платформи є 24 години, щоб відповісти на терміновий запит ЄС.

Нагадаємо, 8 грудня в Румунії мав відбутись другий тур виборів президента, де змагатимуться Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Але Конституційний суд в останній момент анулював результати голосування в першому турі.

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