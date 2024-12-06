ЕС направил TikTok срочный запрос о влиянии на выборы в Румынии

Европейский Союз направил TikTok срочный запрос на получение дополнительной информации о влиянии на первый тур президентских выборов в Румынии после рассекреченных материалов румынской разведки, которые об этом свидетельствуют.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Представители Еврокомиссии заявили, что обратились к TikTok с просьбой прокомментировать обнародованные накануне данные румынской разведки и предоставить информацию о действиях, которые компания предпринимает в ответ.

Там, напомним, утверждается о влиянии TikTok на победу ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску в первом туре выборов в Румынии.

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Среди прочего, румынские спецслужбы утверждают, что один пользователь TikTok заплатил 381 тысячу долларов влиятельным лицам на платформе за продвижение контента о Джорджеску.

"Мы обеспокоены все большими признаками скоординированной иностранной операции по влиянию в интернете, направленной на текущие румынские выборы, особенно на TikTok", – заявила вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Она призвала TikTok "срочно исправить" политику по модерации контента и увеличить ресурсы "для противодействия информационным операциям".

У платформы есть 24 часа, чтобы ответить на срочный запрос ЕС.

Напомним, 8 декабря в Румынии должен был состояться второй тур выборов президента, где будут соревноваться Джорджеску и проевропейская кандидатка Елена Ласкони. Но Конституционный суд в последний момент аннулировал результаты голосования в первом туре.

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