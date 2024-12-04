Президент Румунії розсекретив документи зі спецзасідання щодо кампанії ультраправого кандидата

Президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив документи з останнього засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата у президенти Келіна Джорджеску, яка забезпечила йому несподівану перемогу у першому турі.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

В адміністрації президента заявили, що Йоганніс на запит органів, які підготували відповідні документи, погодився розсекретити інформацію, яку повідомили внутрішня розвідка, служба зовнішньої розвідки, служба спецзв’язку та МВС на засіданні Вищої ради національної оборони 28 листопада.

У документі від Служби інформації Румунії, як переказує портал, йдеться, що отримані дані вказують на агресивну кампанію просування в обхід національного законодавства і з використанням алгоритмів "деяких соцмереж" для стрімкого підвищення популярності Джорджеску. Кампанія почала розширюватися приблизно за два тижні до виборів.

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Також вказують на задекларовані Джорджеску "нульові" витрати на кампанію та водночас вказівки на те, що один з румунських акаунтів у TikTok "bogpr", який веде румун Богдан Пешир, був залучений до фінансування кампанії на користь Джорджеску і витратив на це понад мільйон євро.

У TikTok підтвердили особу, що стоїть за акаунтом, і платежі у розмірі близько 381 тисяч доларів з 24 жовтня по 24 листопада на рахунки деяких користувачів платформи, залучених до просування Джорджеску.

Також спецслужба з'ясувала, що плата інфлюенсерам у TikTok здійснювалася через платформу FameUp для монетизації діяльності з просування онлайн. У частині випадків інфлюенсерів залучили до співпраці, вийшовши на зв’язок через електронну пошту компанії FA Agency, що зареєстрована як південноафриканська, і запропонувавши тисячу євро за розповсюдження створеного нею відео.

Окрім того, спецслужба у доповіді озвучила оцінку, що Румунія "є ціллю російських гібридних операцій, у тому числі кібератак, викрадення інформації та диверсій", а в російських політичних токшоу розганяли ідею про те, що у Румунії проросійські сили можуть набрати на парламентських виборах понад 30%.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії в понеділок, 2 грудня, визнав дійсним перший тур президентських виборів, де перемогу сенсаційно здобув антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Таким чином, 8 грудня в Румунії відбудеться другий тур виборів президента, де змагатимуться Келін Джорджеску та Елена Ласконі.

Цього тижня Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.