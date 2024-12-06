Данія отримала ще чотири F-35

До Данії в пʼятницю, 6 грудня, прибула партія з чотирьох винищувачів F-35, які мають поступово замінити більш старі F-16 у Військово-повітряних силах країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило данське Міністерство оборони.

Нові F-35 будуть офіційно представлені на данській авіабазі Скрюдструп протягом грудня-січня, а з 2025 року будуть прийняті на озброєння.

Усього в найближчі два місяці Данія має отримати сім F-35. Після цього цих винищувачів у неї налічуватиметься 11: перші чотири прибули у вересні 2023 року.

Реклама:

Данія замовила в американської компанієї Lockheed Martin загалом 27 винищувачів F-35. Вони мають замінити F-16, які Данія використовувала з 1980-х років.

Як відомо, частину F-16 Копенгаген вирішив передати Україні.