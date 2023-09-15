У Данію прибули перші літаки F-35, що замінять передані Україні F-16

На авіабазі в Данії у четвер приземлилися чотири винищувачі F-35 американського виробництва – це перша партія літаків, що замінять F-16, частину з яких передадуть Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Загалом Данія замовила 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 млрд доларів, які замінять 30 літаків F-16, яким понад 40 років, в рамках перехідного періоду, що триватиме до кінця 2025 року.

Після урочистого прибуття у четвер перші чотири літаки будуть офіційно передані Данії американським виробником Lockheed Martin 1 жовтня.

На авіабазі Скрюдструп зібралися високопосадовці та офіцери, які аплодували, коли літаки у кольорах данських ВПС здійснили кілька прольотів перед тим, як приземлитися.

Раніше стало відомо, що до 1 жовтня 2023 року Данія отримає перші чотири винищувачі F-35 – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили Данія, Нідерланди і Норвегія.