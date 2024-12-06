Дания получила еще четыре F-35

В Данию в пятницу, 6 декабря, прибыла партия из четырех истребителей F-35, которые должны постепенно заменить более старые F-16 в Военно-воздушных силах страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило датское Министерство обороны.

Новые F-35 будут официально представлены на датской авиабазе Скрюдструп в течение декабря-января, а с 2025 года будут приняты на вооружение.

Всего в ближайшие два месяца Дания должна получить семь F-35. После этого этих истребителей у нее будет насчитываться 11: первые четыре прибыли в сентябре 2023 года.

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Дания заказала у американской компании Lockheed Martin в общей сложности 27 истребителей F-35. Они должны заменить F-16, которые Дания использовала с 1980-х годов.

Как известно, часть F-16 Копенгаген решил передать Украине.