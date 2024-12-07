Зеленський, Єрмак, Порошенко, WhatsApp і відсутність планування – огляд мемуарів посла Маасікаса

Вже за рік після завершення роботи послом ЄС в Україні Матті Маасікас випустив мемуари.

Попри те, що вже колишній посол продовжує працювати (очолив один з підрозділів зовнішньополітичної служби ЄС), він зважився зробити публічними речі, які зазвичай лишаються таємницею назавжди.

Книжка на понад 370 сторінок вийшла лише естонською мовою і навряд чи колись буде видана іншими мовами. Вона дійсно написана саме для естонського читача та сповнена порівнянь з естонською специфікою.

Однак там є і речі, важливі для українського читача.

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Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко прочитав цю книгу. Найцікавіші та найактуальніші моменти з книги – в його статті Від тиску до компромісів, від Єрмака до Порошенка: спогади колишнього посла ЄС в Україні. Далі – стислий її виклад.

Посол Маасікас почав працювати в Україні у вересні 2019 року – у період, коли вже розпочав роботу парламент з монобільшістю та "турборежимом", а президент Володимир Зеленський вжився у роль очільника держави та вважав, що зможе втілити свої передвиборчі обіцянки.

Втім, одна обіцянка вже тоді видавалася проблемною. Йдеться про "мир з Росією", у можливість якого, на переконання посла, на Банковій щиро вірили.

Загалом Матті Маасікас у своєму тексті багато разів гадує про щирість (а також пов’язана з нею емоційність, а ще – емпатія) Зеленського як політика.

Емоційність Зеленського не лише допомагала, а й шкодила: "Були не тільки хороші дні; я бачив його нетерплячим, поверхневим, втомленим".

Але, він підкреслює, що це були радше винятки. Загалом Маасікас вважає емоційність президента позитивною рисою.

"Я не можу собі уявити ступінь особистого розчарування і люті Зеленського, коли він зрозумів, що його головна передвиборча обіцянка – про мир з Росією – йде у протилежному напрямку", – пише колишній посол.

І хоча розуміння того, що мета не буде досягнута, з’явилося у керівника України задовго до повномасштабного вторгнення РФ, вододілом для Зеленського, швидше за все, стало звільнення півночі Київщини, коли став зрозумілий масштаб злочинів у Бучі і не лише.

Повномасштабна війна змінила також і інших політиків. Посол ЄС, який за посадою мав досвід спілкування з усією політичною елітою країни, включно з представниками опозиції, розповідає у книзі про частину з них.

У тому числі про Петра Порошенка. Посол підкреслює, що для чинної влади Порошенко був уособленням зла – і навпаки.

Згадав Маасікас Юлію Тимошенко, Юрія Бойко та інших.

У книзі колишній посол намагається тримати баланс щодо всіх українських персонажів, включно з керівником Офісом президента України Андрія Єрмака – але у читача книги лишається чітке враження, що з Офісом відносини у посла не склалися.

Як і багато українців, посол ЄС вважає, що сфера відповідальності очільника ОПУ є занадто широкою. А ще він наголошує, що зрештою це шкодить справі.

"Коли ти постійно перебуваєш поруч із президентом на кожній важливій зустрічі, на інші справи не залишається часу", – пише дипломат, не приховуючи, що сам він так і не зміг організувати нормальну комунікацію з очільником ОПУ.

Втім, Маасікас підкреслює, що не вірить чуткам про те, що Андрій Єрмак контролює буквально все у країні. Хоча те, що глава ОПУ має у системі влади України особливий статус, посол не ставить під сумнів і навіть підкреслює.

Європейський дипломат ділиться з читачами подивом про те, що в Україні основним месенджером для ведення політичних переговорів є WhatsApp. А ще одна особливість України – відсутність планування: "Немає сенсу планувати свій графік в Україні наперед".

У книзі очікувано багато йдеться про період російського шантажу Заходу у 2021 році, який переріс у вторгнення 24 лютого 2022-го.

Крім того, він згадує і про те, як з початком повномасштабної війни у Євросоюзі почала кристалізуватися єдність щодо підтримки руху України до ЄС, а також дуже реалістично відгукується про реформи в Україні.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Від тиску до компромісів, від Єрмака до Порошенка: спогади колишнього посла ЄС в Україні.