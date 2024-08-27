Попередній посол ЄС в Україні, естонець Матті Маасікас з листопада очолить департамент у зовнішньополітичній службі ЄС.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це повідомили у представництві Єврокомісії в Естонії.

Речник представництва у коментарі ERR сказав, що Маасікас, який зараз є радником зі стратегічних питань для генерального секретаря Європейської служби із зовнішніх справ, з 1 листопада має очолити європейський департамент служби.

Цей структурний підрозділ відповідає за відносини ЄС із європейськими державами, які не є членами Євросоюзу – Британією, Норвегією, Ісландією, Швейцарією, малими європейськими державами, Cхідною Європою і Західними Балканами, а також Туреччиною.

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Нагадаємо, Матті Маасікас був послом ЄС в Україні у 2019-2023 роках, його наступницею стала представниця Словаччини Катаріна Матернова.

Як відомо, очільницею дипломатичної служби ЄС має стати Кая Каллас, яка через це достроково залишила прем’єрську посаду в Естонії (про неї – у статті "Русофобка", якій довірилася Європа").

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