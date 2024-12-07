Зеленский, Ермак, Порошенко, WhatsApp и отсутствие планирования – обзор мемуаров посла Маасикаса

Уже через год после завершения работы послом ЕС в Украине Матти Маасикас выпустил мемуары.

Несмотря на то, что уже бывший посол продолжает работать (возглавил одно из подразделений внешнеполитической службы ЕС), он решился сделать публичными вещи, которые обычно остаются тайной навсегда.

Книга на более 370 страниц вышла только на эстонском языке и вряд ли когда-нибудь будет издана на других языках. Она действительно написана именно для эстонского читателя и полна сравнений с эстонской спецификой.

Однако там есть и вещи, важные для украинского читателя.

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Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко прочитал эту книгу. Самые интересные и актуальные моменты из книги – в его статье От давления до компромиссов, от Ермака до Порошенко: воспоминания бывшего посла ЕС в Украине. Далее – краткое ее изложение.

Посол Маасикас начал работать в Украине в сентябре 2019 года – в период, когда уже начал работу парламент с монобольшинством и "турборежимом", а президент Владимир Зеленский вжился в роль главы государства и считал, что сможет воплотить свои предвыборные обещания.

Впрочем, одно обещание уже тогда казалось проблемным. Речь идет о "мире с Россией", в возможность которого, по мнению посла, на Банковой искренне верили.

В целом Матти Маасикас в своем тексте много раз упоминает об искренности (а также связанной с ней эмоциональности, а еще – эмпатии) Зеленского как политика.

Эмоциональность Зеленского не только помогала, но и вредила: "Были не только хорошие дни; я видел его нетерпеливым, поверхностным, уставшим".

Но, он подчеркивает, что это были скорее исключения. В целом Маасикас считает эмоциональность президента положительной чертой.

"Я не могу себе представить степень личного разочарования и ярости Зеленского, когда он понял, что его главное предвыборное обещание – о мире с Россией – идет в противоположном направлении", – пишет бывший посол.

И хотя понимание того, что цель не будет достигнута, появилось у руководителя Украины задолго до полномасштабного вторжения РФ, водоразделом для Зеленского, скорее всего, стало освобождение севера Киевщины, когда стал понятен масштаб преступлений в Буче и не только.

Полномасштабная война изменила также и других политиков. Посол ЕС, который по должности имел опыт общения со всей политической элитой страны, включая представителей оппозиции, рассказывает в книге о части из них.

В том числе о Петре Порошенко. Посол подчеркивает, что для действующей власти Порошенко был олицетворением зла – и наоборот.

Вспомнил Маасикас Юлию Тимошенко, Юрия Бойко и других.

В книге бывший посол пытается держать баланс в отношении всех украинских персонажей, включая руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака – но у читателя книги остается четкое впечатление, что с Офисом отношения у посла не сложились.

Как и многие украинцы, посол ЕС считает, что сфера ответственности главы ОПУ слишком широка. А еще он отмечает, что в конце концов это вредит делу.

"Когда ты постоянно находишься рядом с президентом на каждой важной встрече, на другие дела не остается времени", – пишет дипломат, не скрывая, что так и не смог организовать нормальную коммуникацию с главой ОПУ.

Впрочем, Маасикас подчеркивает, что не верит слухам о том, что Андрей Ермак контролирует буквально все в стране. Хотя то, что глава ОПУ имеет в системе власти Украины особый статус, посол не ставит под сомнение и даже подчеркивает.

Европейский дипломат делится с читателями удивлением о том, что в Украине основным мессенджером для ведения политических переговоров является WhatsApp. А еще одна особенность Украины – отсутствие планирования: "Нет смысла планировать свой график в Украине заранее".

В книге ожидаемо много говорится о периоде российского шантажа Запада в 2021 году, который перерос во вторжение 24 февраля 2022-го.

Кроме того, он вспоминает и о том, как с началом полномасштабной войны в Евросоюзе начало кристаллизоваться единство по поддержке движения Украины в ЕС, а также очень реалистично отзывается о реформах в Украине.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко От давления до компромиссов, от Ермака до Порошенко: воспоминания бывшего посла ЕС в Украине.