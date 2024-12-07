Церемонія відкриття Нотр-Даму пройде повністю всередині через погану погоду

Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявили у Єлисейському палаці.

У п’ятницю Єлисейський палац заявив, що через "дуже несприятливі метеорологічні умови" початкову програму заходів доводиться скоригувати і вся програма перенесена всередину.

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На суботу у Парижі очікуються дуже сильні шквали вітру, а з обіду має початися дощ.

Початково планували, що Марон виступатиме з промовою перед собором, тепер її вочевидь перенесуть всередину. Так само переміщують музичну програму, яку планують на пізній вечір.

Нагадаємо, на заходи у рамках відкриття собору запросили десятки високих гостей. Серед них – обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Єлисейський палац підтвердив, що увечері вони по черзі проведуть двосторонні переговори з Макроном.

Водночас поки невідомо, чи відбудеться у Парижі зустріч між Трампом і Зеленським.