Церемония открытия Нотр-Дама пройдет полностью внутри из-за плохой погоды

Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Елисейском дворце.

В пятницу Елисейский дворец заявил, что из-за "очень неблагоприятных метеорологических условий" первоначальную программу мероприятий приходится скорректировать и вся программа перенесена внутрь.

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На субботу в Париже ожидаются очень сильные шквалы ветра, а с обеда должен начаться дождь.

Изначально планировали, что Марон будет выступать с речью перед собором, теперь ее перенесут внутрь. Так же перемещают музыкальную программу, которую планируют на поздний вечер.

Напомним, на мероприятия в рамках открытия собора пригласили десятки высоких гостей. Среди них – избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Елисейский дворец подтвердил, что вечером они по очереди проведут двусторонние переговоры с Макроном.

В то же время пока неизвестно, состоится ли в Париже встреча между Трампом и Зеленским.