Макрон приїхав у Нотр-Дам, де завершилася 5-річна реставрація після пожежі

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Собор Паризької Богоматері, який невдовзі відкриють для відвідувачів через п'ять років після великої пожежі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон вранці у п’ятницю прибув до собору та оглянув оновлений інтер’єр. Разом із ним приїхали також перша леді Бріжит Макрон. Їх зустріли на місці мер Парижа Анн Ідальго і президентка столичного регіону Валері Пекрес, очільник ініціативи з відбудови Нотр-Даму Філіп Йост і міністерка культури Рашида Даті.

"Він водночас відремонтований, переосмислений і відбудований", – зазначив президент.

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Notre-Dame de Paris.

Dernière visite de chantier avant la réouverture.https://t.co/YDlhum5by8 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2024

Стоп-кадр з відео на сторінці Єлисейського палацу в X (Twitter)

Стоп-кадр з відео на сторінці Єлисейського палацу в X (Twitter)

8 грудня, коли заплановане офіційне відкриття пам’ятки після реставрації, Макрон виголосить промову всередині собору.

Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки потому тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

У грудні 2023 року на відновлений шпиль собору повернули традиційного золотого півня.

На початку листопада 2024 року у Нотр-Дамі вперше після пожежі задзвонили дзвони.