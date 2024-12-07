Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Літак Володимира Зеленського приземлився в Парижі опівдні. Його прийме французький колега Емманюель Макрон цієї суботи, 7 грудня, між 16:00 та 17:00.

Обраний президент США Дональд Трамп прибув до французької столиці сьогодні рано вранці.

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Єлисейський палац не надав жодних подробиць про можливу тристоронню зустріч президентів, а також про можливу розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка стала б їхньою першою зустріччю після американських виборів.

Лідери прибувають до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму.

Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.

Нагадаємо, на заходи у рамках відкриття собору запросили десятки високих гостей. Серед них – обраний президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський. Єлисейський палац підтвердив, що увечері вони по черзі проведуть двосторонні переговори з Макроном.