Президент Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Самолет Владимира Зеленского приземлился в Париже в полдень. Его примет французский коллега Эмманюэль Макрон в эту субботу, 7 декабря, между 16:00 и 17:00.

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл во французскую столицу сегодня рано утром.

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Елисейский дворец не предоставил никаких подробностей о возможной трехсторонней встрече президентов, а также о возможном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который стал бы их первой встречей после американских выборов.

Лидеры прибывают в Париж по случаю открытия восстановленного после пожара Нотр-Дама.

Все торжества в рамках открытия Собора Парижской Богоматери после реконструкции будут проходить внутри него в связи с плохой погодой.

Напомним, на мероприятия в рамках открытия собора пригласили десятки высоких гостей. Среди них – избранный президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Елисейский дворец подтвердил, что вечером они по очереди проведут двусторонние переговоры с Макроном.