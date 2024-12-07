Міністр оборони Греції оприлюднив план створення протиракетного щита

Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Виступаючи в п'ятницю на святкуванні Дня Святого Миколая, Дендіас сказав, що протиракетний щит буде здатний "запобігати і стримувати будь-які думки або спроби перевернути статус-кво в Егейському морі, який був встановлений і закріплений міжнародними договорами, міжнародним правом і міжнародним морським правом".

Його зауваження прозвучали на адресу Анкари на тлі відновлення напруженості та агресивної риторики з боку Туреччини щодо територіальних претензій.

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Дендіас підкреслив, що грецький флот забезпечує суверенітет Греції в Егейському морі. "Він також гарантує суверенітет і суверенні права еллінізму на морі". Міністр описав море як "природний простір еллінізму, природні володіння греків".

Оборонний план свідчить про прихильність Греції до збереження стабільності проти передбачуваних загроз при одночасному посиленні її військового потенціалу.

Під час того ж заходу віцеадмірал Елефтеріос-Дімітріос Катаррас, начальник Генерального штабу ВМС Греції, більш конкретно розповів про програми, що відповідають новій структурі ВМС.

Серед них – програма будівництва фрегатів з прямими іноземними інвестиціями, в рамках якої здійснюються кроки з придбання четвертого фрегата, гелікоптерів типу Romeo, патрульних кораблів класу Island, модернізація фрегатів класу MEKO, підводних човнів і швидких десантних кораблів, а також оновлення парку керованих ракет і торпед флоту.

Греція також вивчає можливість участі у програмі створення фрегатів класу Constellation і реалізує високотехнологічні інноваційні проекти. Усі програми посилення оборони, в тому числі і для збройних сил загалом, будуть офіційно оголошені на початку наступного року.

Дендіас також визнав зростаючу важливість кадрової підтримки збройних сил.

Нещодавні заходи включають спеціальну компенсацію для екіпажів ВМС, які беруть участь у місіях, що демонструє визнання урядом їхнього критично важливого внеску.

Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.

Нагадаємо, Греція відхилила запит Естонії, Латвії та Литви на відправку своїх винищувачів для участі в місії НАТО з охорони повітряного простору, посилаючись на свої поточні зобов'язання на Балканах.