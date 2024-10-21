Греція відмовилася від участі в місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії

Греція відхилила запит Естонії, Латвії та Литви на відправку своїх винищувачів для участі в місії НАТО з охорони повітряного простору, посилаючись на свої поточні зобов'язання на Балканах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомила грецька газета, країни Балтії звернулися до країни з проханням направити винищувачі F-16 для охорони їхнього повітряного простору.

У відповідь грецька влада заявила, що їхні військово-повітряні сили вже залучені у патрулюванні повітряного простору Албанії, Чорногорії та Північної Македонії, а 2025 року вони планують брати участь в охороні повітряного простору Болгарії.

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Як відомо, грецькі F-16 регулярно патрулюють Балканський регіон, а також спільно з Італією забезпечують безпеку неба Болгарії.

Винищувачі союзників охороняють повітряний простір країн Балтії з моменту їхнього приєднання до НАТО 2004 року.

Зазначимо, у вересні повідомлялося, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.

А в середу, 16 жовтня, Німеччина підіймала у небо свої винищувачі через російський літак Іл-20, який зафіксували над міжнародними водами Балтійського моря.