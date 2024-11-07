У Греції планують реформування сил військового резерву

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву під час масштабних військових навчань Eponymous Hero, що відбулися поблизу Літохоро в центральній частині країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Навчання були покликані продемонструвати можливості резервістів грецької армії.

"Ми рухаємося вперед з дуже суттєвою реформою, найбільшою з усіх, які коли-небудь проводилися. Ми назвали її "Порядок денний 2030". В її рамках резервісти відіграють важливу роль. Резервні сили також будуть реформовані", – сказав Дендіас.

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Дендіас підкреслив важливу роль резервістів у грецькій армії: "Існує блискуче ядро професійних кадрів, але м'язи – це громадяни, які беруть до рук зброю, щоб захистити свою країну. Для греків це і велика честь, і величезний обов'язок, конституційний обов'язок".

Він також звернувся до швидкозмінного глобального ландшафту і необхідності для Греції адаптуватися до сучасних безпекових викликів.

"Світ змінюється, і ми також повинні змінюватися. Ми повинні розвиватися, щоб захистити те, що маємо: нашу незалежність, наш суверенітет і наші суверенні права", – підкреслив він, додавши, що резервісти повинні бути підготовлені до боротьби з безпілотниками.

"Наступного разу, коли ми будемо тут, безпілотники будуть літати над вашими головами", – сказав він.

Нагадаємо, Греція відхилила запит Естонії, Латвії та Литви на відправку своїх винищувачів для участі в місії НАТО з охорони повітряного простору, посилаючись на свої поточні зобов'язання на Балканах.