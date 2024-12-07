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Макрон проводить зустріч з Трампом перед тим, як прийняти Зеленського

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Новини — Субота, 7 грудня 2024, 18:03 — Іванна Костіна

Обраний президент США Дональд Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його вітав президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ.

Це перший закордонний візит Трампа з моменту обрання.

Він був урочисто прийнятий у президентському палаці Республіканською гвардією.

Після двосторонньої зустрічі в кулуарах запланованого на вечір відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі французький президент має зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Французькі ЗМІ раніше повідомили, що літак Зеленського прибув до Парижа близько полудня.

Поки невідомо, чи відбудеться зустріч Трампа і Зеленського.

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Трамп Макрон
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