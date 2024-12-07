Макрон проводить зустріч з Трампом перед тим, як прийняти Зеленського
Новини — Субота, 7 грудня 2024, 18:03 —
Обраний президент США Дональд Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його вітав президент Франції Емманюель Макрон.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ.
Це перший закордонний візит Трампа з моменту обрання.
President Donald J. Trump arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/QT72QwpstHРеклама:– Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024
Він був урочисто прийнятий у президентському палаці Республіканською гвардією.
Після двосторонньої зустрічі в кулуарах запланованого на вечір відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі французький президент має зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Французькі ЗМІ раніше повідомили, що літак Зеленського прибув до Парижа близько полудня.
Поки невідомо, чи відбудеться зустріч Трампа і Зеленського.