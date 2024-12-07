Макрон проводить зустріч з Трампом перед тим, як прийняти Зеленського

Обраний президент США Дональд Трамп прибув до Єлисейського палацу, де його вітав президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють французькі ЗМІ.

Це перший закордонний візит Трампа з моменту обрання.

President Donald J. Trump arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/QT72QwpstH Реклама: December 7, 2024

Він був урочисто прийнятий у президентському палаці Республіканською гвардією.

Після двосторонньої зустрічі в кулуарах запланованого на вечір відкриття Собору Паризької Богоматері в Парижі французький президент має зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Французькі ЗМІ раніше повідомили, що літак Зеленського прибув до Парижа близько полудня.

Поки невідомо, чи відбудеться зустріч Трампа і Зеленського.