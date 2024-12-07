Макрон проводит встречу с Трампом перед тем, как принять Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его приветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ.

Это первый зарубежный визит Трампа с момента избрания.

President Donald J. Trump arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/QT72QwpstH Реклама: December 7, 2024

Он был торжественно принят в президентском дворце Республиканской гвардией.

После двусторонней встречи в кулуарах запланированного на вечер открытия Собора Парижской Богоматери в Париже французский президент должен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Французские СМИ ранее сообщили, что самолет Зеленского прибыл в Париж около полудня.

Пока неизвестно, состоится ли встреча Трампа и Зеленского.