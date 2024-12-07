Макрон проводит встречу с Трампом перед тем, как принять Зеленского
Новости — Суббота, 7 декабря 2024, 18:03 —
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его приветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ.
Это первый зарубежный визит Трампа с момента избрания.
President Donald J. Trump arrives for a meeting with French President Emmanuel Macron 🇺🇸 🇫🇷 pic.twitter.com/QT72QwpstHРеклама:– Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024
Он был торжественно принят в президентском дворце Республиканской гвардией.
После двусторонней встречи в кулуарах запланированного на вечер открытия Собора Парижской Богоматери в Париже французский президент должен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Французские СМИ ранее сообщили, что самолет Зеленского прибыл в Париж около полудня.
Пока неизвестно, состоится ли встреча Трампа и Зеленского.