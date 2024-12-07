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Макрон проводит встречу с Трампом перед тем, как принять Зеленского

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Новости — Суббота, 7 декабря 2024, 18:03 — Иванна Костина

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец, где его приветствовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские СМИ.

Это первый зарубежный визит Трампа с момента избрания.

Он был торжественно принят в президентском дворце Республиканской гвардией.

После двусторонней встречи в кулуарах запланированного на вечер открытия Собора Парижской Богоматери в Париже французский президент должен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Французские СМИ ранее сообщили, что самолет Зеленского прибыл в Париж около полудня.

Пока неизвестно, состоится ли встреча Трампа и Зеленского.

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Трамп Макрон
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