Трамп обіцяє "у перший же день" помилувати засуджених за участь у штурмі Капітолію

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує після повернення до Білого дому невідкладно підписати виправдання засудженим за участь у подіями під Капітолієм 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

В першому великому інтерв’ю після виборів у програмі NBC Meet the Press Трамп заявив, що у питанні засуджених за штурм Капітолію "буде діяти дуже швидко, у перший же день".

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Коли Трампа запитали, як він вчинить із засудженими прихильниками, які визнали напади на поліцію, він сказав, що ті "не мали вибору" і назвав їх "жертвами дуже корумпованої системи".

"Вони кажуть тим людям, що вони можуть сісти або на два роки, або на тридцять. А вони бачать, що все їхнє життя руйнується. На два роки воно вже було зруйноване", – сказав Трамп.

Всього у зв’язку з подіями під Капітолієм 6 січня 2021 року – коли прихильники Трампа почали вриватися у будівлю Конгресу, щоб зірвати затвердження перемоги на виборах Джо Байдена – висунули звинувачення 1500 особам. Понад 1200 вже засуджені або визнали провину.

У цьому ж інтерв’ю Трамп знову пригрозив виходом Сполучених Штатів з НАТО, а також не виключив зменшення допомоги Україні.