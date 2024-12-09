Трамп обещает "в первый же день" помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует по возвращении в Белый дом безотлагательно подписать оправдание осужденным за участие в событиями под Капитолием 6 января 2021 года.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В первом большом интервью после выборов в программе NBC Meet the Press Трамп заявил, что в вопросе осужденных за штурм Капитолия "будет действовать очень быстро, в первый же день".

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Когда Трампа спросили, как он поступит с осужденными сторонниками, которые признали нападения на полицию, он сказал, что те "не имели выбора" и назвал их "жертвами очень коррумпированной системы".

"Они говорят тем людям, что они могут сесть или на два года, или на тридцать. А они видят, что вся их жизнь разрушается. На два года она уже была разрушена", – сказал Трамп.

Всего в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года – когда сторонники Трампа начали врываться в здание Конгресса, чтобы сорвать утверждение победы на выборах Джо Байдена – выдвинули обвинения 1500 сторонникам Трампа. Более 1200 уже осуждены или признали вину.

В этом же интервью Трамп снова пригрозил выходом Соединенных Штатов из НАТО, а также не исключил уменьшения помощи Украине.