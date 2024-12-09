Трамп визначився з кандидатурою заступника держсекретаря

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив свого кандидата на посаду заступника держсекретаря, він обрав на цю роль експосла у Мексиці Крістофера Ландау.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times.

У неділю 8 грудня Трамп заявив, що обрав на роль заступника державного секретаря юриста й експосла у Мексиці Крістофера Ландау, зазначивши, що він разом з держсекретарем "працюватиме над розвитком безпеки й процвітання нашої країни через зовнішню політику за принципом "Америка передусім".

Заступник держсекретаря виконує функції головного заступника й радника держсекретаря, може за потреби заміняти його і допомагає держсекретарю формувати й реалізовувати зовнішню політику США та здійснювати нагляд і керівництво усіма елементами Держдепу.

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Припускають, що у зв’язку з досвідом посла у Мексиці Ландау доручать напрямок роботи, пов’язаний з боротьбою із нелегальною міграцією, а також питання мит у торгівлі з Мексикою.

У своєму оголошенні Трамп заявив, що Ландау допоміг скоротити обсяги нелегальної імміграції до США, коли був послом у 2019-2021 роках.

Крістофер Ландау. Фото: Eduardo Verdugo/Associated Press

До роботи послом у Мексиці Ландау, син американського дипломата і випускник Гарварда, мав близько трьох десятиліть юридичної кар’єри. Після звільнення з посади посла він працював на юридичну фірму Ellis George у Вашингтоні.

Батько Ландау у часи роботи дипломатом був послом у Парагваї, Чилі та Венесуелі, а Ландау-молодший деякий час очолював неприбуткову організацію, що займалася підтримкою музею про американську дипломатію при Держдепі.

Нагадаємо, кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо. Усі кандидатури нової адміністрації мають пройти затвердження у Сенаті. За очікуваннями, із затвердженням Ландау не має бути проблем.

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