Трамп определился с кандидатурой заместителя госсекретаря

Избранный президент США Дональд Трамп объявил своего кандидата на должность заместителя госсекретаря, он выбрал на эту роль экс-посла в Мексике Кристофера Ландау.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times.

В воскресенье 8 декабря Трамп заявил, что выбрал на роль заместителя государственного секретаря юриста и экс-посла в Мексике Кристофера Ландау, отметив, что он вместе с госсекретарем "будет работать над развитием безопасности и процветания нашей страны через внешнюю политику по принципу "Америка прежде всего".

Заместитель госсекретаря выполняет функции главного заместителя и советника госсекретаря, может при необходимости заменять его и помогает госсекретарю формировать и реализовывать внешнюю политику США и осуществлять надзор и руководство всеми элементами Госдепа.

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Предполагается, что в связи с опытом посла в Мексике Ландау поручат направление работы, связанное с борьбой с нелегальной миграцией, а также вопросы пошлин в торговле с Мексикой.

В своем объявлении Трамп заявил, что Ландау помог сократить объемы нелегальной иммиграции в США, когда был послом в 2019-2021 годах.

Кристофер Ландау. Фото: Eduardo Verdugo/Associated Press

До работы послом в Мексике Ландау, сын американского дипломата и выпускник Гарварда, имел около трех десятилетий юридической карьеры. После увольнения с должности посла он работал на юридическую фирму Ellis George в Вашингтоне.

Отец Ландау во времена работы дипломатом был послом в Парагвае, Чили и Венесуэле, а Ландау-младший некоторое время возглавлял неприбыльную организацию, которая занималась поддержкой музея об американской дипломатии при Госдепе.

Напомним, кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио. Все кандидатуры новой администрации должны пройти утверждение в Сенате. По ожиданиям, с утверждением Ландау не должно быть проблем.

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