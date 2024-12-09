Прем’єр Естонії прибув із візитом до Києва

У понеділок, 9 грудня, до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він написав у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Зранку в понеділок, 9 грудня, Міхал прибув до Києва. Він зазначив, що зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а також із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Міхал акцентував, що підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, країна не піде на жодні поступки.

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"Перемога України – це перемога Європи, США та всього демократичного світу", – додав він.

Фото: Х

Зазначимо, цього ж дня до Києва прибув лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

В середині листопада уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.