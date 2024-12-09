Премьер Эстонии прибыл в Киев с визитом

В понедельник, 9 декабря, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Об этом он написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Утром в понедельник, 9 декабря, Михал прибыл в Киев. Он отметил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Михал акцентировал, что поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, страна не пойдет ни на какие уступки.

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"Победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира", – добавил он.

Фото: Х

Отметим, в этот же день в Киев прибыл лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

В середине ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.