Премьер Эстонии прибыл в Киев с визитом
Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 10:40 —
В понедельник, 9 декабря, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Об этом он написал в Х (Twitter), передает "Европейская правда".
Утром в понедельник, 9 декабря, Михал прибыл в Киев. Он отметил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Михал акцентировал, что поддержка Украины до победы будет оставаться приоритетом Эстонии, страна не пойдет ни на какие уступки.
"Победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира", – добавил он.
Отметим, в этот же день в Киев прибыл лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
В середине ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.