Лідер німецької опозиції прибув в Україну

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибув в Україну у понеділок, 9 грудня, вранці.

Про це повідомило видання Der Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, Мерц прибув до України з візитом зранку 9 грудня.

Фото: Der Spiegel

Дату візиту, який відбувається через тиждень після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Київ, спочатку тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Реклама:

DW передає, що Мерц одразу після прибуття на київський залізничний вокзал заявив, що метою його поїздки є "дізнатися про поточний стан оборони" в Україні.

За його словами, він "з нетерпінням чекає" на зустріч з президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться в рамках візиту.

"І я просто хочу сьогодні дізнатись, якою є ситуація в Україні і що ми можемо зробити, щоб допомогти цій постраждалій країні продовжувати оборону проти російської агресії", – зазначив лідер християнських демократів.

Мерц також запевнив, що парламентська фракція ХДС/ХСС в Бундестазі "твердо стоїть" на боці України.

"Ми хочемо, щоб ця жахлива війна закінчилася якомога швидше і в Європі відновився мир", – додав він.

Фото: DW

Лідер опозиції Німеччини вже відвідував Україну в травні 2022 року – невдовзі після початку великої війни – та зустрічався із Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що Мерц незабаром може стати новим канцлером Німеччини після того, як у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" із соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та Вільної демократичної партії.

Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Соцопитування прогнозують партії Мерца ХДС найвищий результат на виборах. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.



