Мерц пропонує створити європейську контактну групу, щоб виробити позицію щодо завершення війни

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, яка виробить спільну позицію щодо завершення розв’язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, його цитує Укрінформ.

Мерц зауважив, що протягом наступних "тижнів і місяців" не повинно бути якихось окремих мирних ініціатив з Європи, треба, щоб це була загальноєвропейська думка.

"У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи і НАТО, щоб вони обмінялися думками (щодо завершення війни проти України. – Ред.), і таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення", – сказав лідер німецької опозиції.

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Своєю чергою Зеленський підтвердив ідею про створення такої групи і відзначив у цьому контексті, "як цікаво перетинаються думки".

Раніше Мерц запевнив Зеленського, що Німеччина зробить все, щоб підтримати Україну.

На початку свого візиту до Києва він також казав, що очільник Кремля Владімір Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити.