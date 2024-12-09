Кандидат у канцлери Німеччини зустрівся із Зеленським та запевнив у підтримці

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером німецької опозиції, кандидатом у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, який запевнив у тому, що Німеччина зробить все, щоб підтримати Україну.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Мерц у понеділок, 9 грудня, перебуває з візитом у Києві, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Він акцентував, що Німеччина зробить усе, щоб підтримати Україну тим, що їй потрібно для самозахисту.

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"Заради свободи. Заради миру. Заради народу України", – наголосив Мерц.

Фото: Х

Лідер опозиції Німеччини вже відвідував Україну в травні 2022 року – невдовзі після початку великої війни – та зустрічався із Зеленським.

Зазначимо, що Мерц незабаром може стати новим канцлером Німеччини після того, як у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" із соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та Вільної демократичної партії.

Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Соцопитування прогнозують партії Мерца ХДС найвищий результат на виборах. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.