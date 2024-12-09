Мерц предлагает создать европейскую контактную группу, чтобы выработать позицию по завершению войны

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, его цитирует Укринформ.

Мерц отметил, что в течение следующих "недель и месяцев" не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив из Европы, надо, чтобы это было общеевропейское мнение.

"У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями (относительно завершения войны против Украины. – Ред.), и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", – сказал лидер немецкой оппозиции.

Реклама:

В свою очередь Зеленский подтвердил идею о создании такой группы и отметил в этом контексте, "как интересно пересекаются мысли".

Ранее Мерц заверил Зеленского, что Германия сделает все, чтобы поддержать Украину.

В начале своего визита в Киев он также говорил, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить.