Мерц у Києві: Путін піде на переговори тоді, коли Україна зможе себе захистити

Лідер німецької опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц у Києві заявив, що очільник Кремля Владімір Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити.

Про це він написав у себе в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, у понеділок, 9 грудня, Мерц перебуває з візитом у Києві.

Лідер німецької опозиції зазначив, що прибув до української столиці, аби дізнатися, яка ситуація в Україні і де Німеччина може надати підтримку.

Реклама:

"Війна в Україні повинна закінчитися якомога швидше. Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити", – акцентував він.

Фото: Х

Нагадаємо, у жовтні Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу разом з Британією та Францією висунути Путіну ультиматум.

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – казав тоді Мерц.

Потім в інтерв’ю Stern він висловив схожу позицію.

Нещодавно Шольц звинуватив Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок далекобійних ракет Taurus.