У Румунії затримали групу людей, що їхали з арсеналом зброї до столиці

Румунська поліція протягом вихідних затримала два десятки людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї, що сталось на тлі напруженості після скасування другого туру виборів президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Правоохоронці затримали 20 людей, які прямували до Бухареста в автомобілях зі зброєю, та відправили частину з них на допит.

Серед них – Гораціу Потра, румунський політик і колишній лідер групи найманців, що діяла в Африці. За інформацією місцевих ЗМІ, у "Мерседесі" Потри виявили пістолет, ножі та іншу зброю, а також готівку у п'яти валютах.

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За неофіційною інформацією, група, яку нібито координував Потра, забронювала готелі поблизу Університетської площі Бухареста і планувала зірвати протести проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Група також підготувала список політиків і журналістів, яких нібито планувала залякувати. Офіційно румунська влада цього не підтверджувала.

Адвокат Гораціу Потри заявив Politico, що його затримали за звинуваченнями у зберіганні зброї та підбурюванні до насильства через допис у Facebook, але заперечив зв'язок свого клієнта з Джорджеску.

"Потра абсолютно заперечує висунуті проти нього звинувачення. Що стосується зв'язків, які він нібито має з Келіном Джорджеску, то в цій справі немає жодних доказів або згадок про такий зв'язок", – додав адвокат.

Румунія занурилася в політичний хаос після того, як 6 грудня Конституційний суд анулював результати першого туру голосування за наступного президента.

Це сталося після того, як були розсекречені документи, згідно з якими кампанія скандального кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону, а саме з Росії.

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