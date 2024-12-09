В Румынии задержали группу людей, ехавших с арсеналом оружия в столицу

Румынская полиция в течение выходных задержала два десятка людей, которые направлялись в Бухарест с арсеналом оружия, что произошло на фоне напряженности после отмены второго тура выборов президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Правоохранители задержали 20 человек, которые направлялись в Бухарест в автомобилях с оружием, и отправили часть из них на допрос.

Среди них – Горациу Потра, румынский политик и бывший лидер группы наемников, действовавшей в Африке. По информации местных СМИ, в "Мерседесе" Потры обнаружили пистолет, ножи и другое оружие, а также наличные в пяти валютах.

Реклама:

По неофициальной информации, группа, которую якобы координировал Потра, забронировала отели вблизи Университетской площади Бухареста и планировала сорвать протесты против ультраправого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску.

Группа также подготовила список политиков и журналистов, которых якобы планировала запугивать. Официально румынские власти этого не подтверждали.

Адвокат Горациу Потры заявил Politico, что его задержали по обвинению в хранении оружия и подстрекательстве к насилию из-за сообщения в Facebook, но отрицает связь своего клиента с Джорджеску.

"Потра абсолютно отрицает выдвинутые против него обвинения. Что касается связей, которые он якобы имеет с Кэлином Джорджеску, то в этом деле нет никаких доказательств или упоминаний о такой связи", – добавил адвокат.

Румыния погрузилась в политический хаос после того, как 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура голосования за следующего президента.

Это произошло после того, как были рассекречены документы, согласно которым кампания скандального кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа, а именно из России.

Читайте также: "Госпереворот" или защита от России? Объясняем, что стоит за отменой выборов президента Румынии.