У Зеленського готують зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни

Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, нині Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – додав він.

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Речник анонсував, що Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Про створення групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.

Мерц висунув пропозицію утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб вони обмінялися думками щодо завершення війни в Україні, й "таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення".

Зеленський у відповідь наголосив, що Україна вже займається організацією такої групи та, окрім згаданих держав, розраховує на участь там Данії та проведення першої зустрічі групи вже в грудні.

Глава держави раніше заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.