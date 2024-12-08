Зеленський наполягає на "дієвих гарантіях" миру після розмови з Трампом і Макроном

Президент України Володимир Зеленський у неділю заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.

Про це він написав 8 грудня у своєму Telegram-каналі, коментуючи зустріч із президентами Франції та США у Парижі в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави повідомив, що на зустрічі обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від фронту до Північної Кореї. Президент наполіг, що Україні потрібен справедливий і сильний мир.

"Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", – заявив президент.

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Він додав, що війну не закінчити просто папірцем і кількома підписами, а "припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив".

"Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", – заявив Зеленський.

Він додав, що Путін "хворий на війни" і його можна зупинити тільки силою.

"Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", – зазначив глава держави.

Обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.

Зеленський після зустрічі наголосив, що "ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа тривала близько 35 хвилин.