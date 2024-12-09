У Зеленского готовят встречу группы стран для общей позиции касательно окончания войны

Украина сейчас формирует перечень партнеров, которые войдут в рабочую группу для усиления ее обороны и формирования общей позиции относительно дипломатического завершения войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, сейчас Киев собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США "способны обеспечить максимальное усиление нашего государства".

"Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – добавил он.

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Спикер анонсировал, что Украина намерена в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и обеспечения того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий – как на переговорах, так и на поле боя".

О создании группы стало известно на совместной пресс-конференции Зеленского и лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, который в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев.

Мерц выдвинул предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши и Великобритании, чтобы они обменялись мнениями по завершению войны в Украине, и "таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение".

Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина уже занимается организацией такой группы и, кроме упомянутых государств, рассчитывает на участие там Дании и проведение первой встречи группы уже в декабре.

Глава государства ранее заявил, что Украине необходим справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали.