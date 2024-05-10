В Румунії назвали число українських чоловіків, які втекли від мобілізації через кордон
Близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон із Румунією на півночі цієї країни, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це йдеться у публікації румунської служби "Радіо Свобода", де наводять дані від румунської прикордонної поліції, пише "Європейська правда".
Після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади, сказав Флорін Коман, начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй, північного міста поблизу кордону.
За словами Комана, якого цитує Agerpress, 19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, у тому числі взимку.
Представник румунської прикордонної поліції також сказав, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку поточного року ця тенденція знову посилилася.
У період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії, у яких, за словами Комана, були задіяні 2373 громадяни України.
Нещодавно віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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