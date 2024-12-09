В горах Румынии спасли уклониста из Украины с котенком
Новости — Понедельник, 9 декабря 2024, 20:22 —
Спасатели уезда Марамуреш на севере Румынии спасли из горного ущелья 28-летнего украинца Владислава Дуду, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком по имени Персик.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.
Дуду в конце прошлой недели нашли в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша. У мужчины были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим".
Сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели добрались его пошли через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.
Когда чрезвычайники расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.
"Котик был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", – сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.
Он вспоминает, что сразу после спасения на вопрос, все ли с ним в порядке, украинец ответил: "Я счастлив, потому что мой кот жив". Во время подъема из ущелья, который занял более пяти часов, украинец не отпускал котенка, добавил Бенга.
Сам Дуда рассказал АР, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации в Силы обороны.
"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь живым. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили обратно воевать на чужую войну", – сказал мужчина.
Сейчас Дуда лечится от последствий переохлаждения. Котенка из-за недоедания отправили в реабилитационный центр, и ожидается, что вскоре он полностью выздоровеет.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.
В мае сообщалось, что около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны, чтобы избежать мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.