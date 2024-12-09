В горах Румынии спасли уклониста из Украины с котенком

Спасатели уезда Марамуреш на севере Румынии спасли из горного ущелья 28-летнего украинца Владислава Дуду, который бежал от мобилизации с многомесячным котенком по имени Персик.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Дуду в конце прошлой недели нашли в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша. У мужчины были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим".

Сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели добрались его пошли через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.

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Когда чрезвычайники расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.

"Котик был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", – сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.

Он вспоминает, что сразу после спасения на вопрос, все ли с ним в порядке, украинец ответил: "Я счастлив, потому что мой кот жив". Во время подъема из ущелья, который занял более пяти часов, украинец не отпускал котенка, добавил Бенга.

Фото: горная спасательная служба Марамуреша

Сам Дуда рассказал АР, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации в Силы обороны.

"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь живым. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили обратно воевать на чужую войну", – сказал мужчина.

Сейчас Дуда лечится от последствий переохлаждения. Котенка из-за недоедания отправили в реабилитационный центр, и ожидается, что вскоре он полностью выздоровеет.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.

В мае сообщалось, что около 11 тысяч украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией на севере этой страны, чтобы избежать мобилизации после начала полномасштабного российского вторжения.