ЗМІ: Президентка Єврокомісії хоче зустрітися з Трампом до його інавгурації

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн намагається домовитися про зустріч з Дональдом Трампом у Флориді до інавгурації обраного президента.

Про це повідомили Bloomberg двоє людей, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

Представники Єврокомісії і помічники Трампа провели переговори, але поки не ясно, чи вдасться організувати візит до його маєтку у Флориді до 20 січня, сказали співрозмовники.

Спроби організувати зустріч ще більше ускладнюються тим, що фон дер Ляєн ще не повернулася до Брюсселя після свят, оскільки вона намагається відновитися після важкої форми пневмонії у себе на батьківщині, в Німеччині.

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Посадовці ЄС поки що намагаються налагодити постійні канали комунікації з високопоставленими колегами в новій адміністрації. Трамп неодноразово скаржився на те, що Європа погано ставиться до США, і пообіцяв націлитися на ЄС за допомогою тарифів і жорстко вимагати від нього витрат на оборону.

У четвер ввечері фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта опублікували ідентичні повідомлення, заявивши, що вони віддані зміцненню трансатлантичного зв'язку.

"Ми з нетерпінням чекаємо на позитивну взаємодію з новою адміністрацією США, засновану на наших спільних цінностях і спільних інтересах. У неспокійному світі Європа і США сильніші разом", – написали вони.

Фон дер Ляєн мала особливо близькі стосунки з президентом Джо Байденом, який залишає посаду, і кілька разів приїжджала до Білого дому, щоб координувати політику щодо України та Китаю.

ЄС у приватному порядку пообіцяв тісно співпрацювати з командою Трампа щодо дій у Китаї, але європейські посадовці попередили, що така співпраця можлива лише за умови, що Трамп не націлюватиметься на ЄС за допомогою тарифів.

Декілька європейських лідерів були більш успішними у налагодженні контактів з Трампом. На вихідних він вітав прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні на своєму курорті Мар-а-Лаго.

Трамп також зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, близьким ідеологічним союзником, і поїхав до Парижа на святкування відкриття собору Паризької Богоматері, де він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.