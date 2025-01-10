СМИ: Президент Еврокомиссии хочет встретиться с Трампом до его инаугурации

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Дональдом Трампом во Флориде до инаугурации избранного президента.

Об этом сообщили Bloomberg два человека, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Представители Еврокомиссии и помощники Трампа провели переговоры, но пока не ясно, удастся ли организовать визит в его имение во Флориде до 20 января, сказали собеседники.

Попытки организовать встречу еще больше осложняются тем, что фон дер Ляйен еще не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку она пытается восстановиться после тяжелой формы пневмонии у себя на родине, в Германии.

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Чиновники ЕС пока пытаются наладить постоянные каналы коммуникации с высокопоставленными коллегами в новой администрации. Трамп неоднократно жаловался на то, что Европа плохо относится к США, и пообещал нацелиться на ЕС с помощью тарифов и жестко потребовать от него расходов на оборону.

В четверг вечером фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта опубликовали идентичные сообщения, заявив, что они привержены укреплению трансатлантической связи.

"Мы с нетерпением ждем позитивного взаимодействия с новой администрацией США, основанного на наших общих ценностях и общих интересах. В неспокойном мире Европа и США сильнее вместе", – написали они.

Фон дер Ляйен имела особенно близкие отношения с президентом Джо Байденом, который покидает пост, и несколько раз приезжала в Белый дом, чтобы координировать политику в отношении Украины и Китая.

ЕС в частном порядке пообещал тесно сотрудничать с командой Трампа относительно действий в Китае, но европейские чиновники предупредили, что такое сотрудничество возможно только при условии, что Трамп не будет нацеливаться на ЕС с помощью тарифов.

Несколько европейских лидеров были более успешными в налаживании контактов с Трампом. На выходных он приветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони на своем курорте Мар-а-Лаго.

Трамп также встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, близким идеологическим союзником, и поехал в Париж на празднование открытия собора Парижской Богоматери, где он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.